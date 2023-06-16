Врач Гинзбург назвал полезные свойства морской соли

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем полезна морская соль для организма человека.

Фото: pixabay. com

Врач подчеркнул, что в таком продукте содержится не только хлорид натрия, но и соли магния и калия. По словам специалиста, они нужны для нормального функционирования обменных процессов, в том числе для правильной работы сердца, головного мозга и кишечника.

"Калий несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии", — отметил эксперт.

Как сообщает Москва 24, собеседник издания посоветовал не есть более пяти граммов морской соли в день. Её допустимо добавлять и в горячие, и в холодные блюда, добавил диетолог.

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