Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем полезна морская соль для организма человека.
Врач подчеркнул, что в таком продукте содержится не только хлорид натрия, но и соли магния и калия. По словам специалиста, они нужны для нормального функционирования обменных процессов, в том числе для правильной работы сердца, головного мозга и кишечника.
"Калий несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии", — отметил эксперт.
Как сообщает Москва 24, собеседник издания посоветовал не есть более пяти граммов морской соли в день. Её допустимо добавлять и в горячие, и в холодные блюда, добавил диетолог.
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