Дерматолог Егорова рассказала, как бороться с прыщами на теле

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление прыщей на теле взрослого человека связано с дисбалансом гормонов. У мужчин возникают акне из-за физических нагрузок, переизбытка тестостерона и приёма стероидных препаратов. Высыпания на коже у женщин чаще всего говорят об образованиях в области малого таза: поликистоз яичников или развитие фолликулярных микрокист. Об этом сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

Фото: https://psormak.ru/

Некоторые специалисты советуют отказаться от сладостей, чтобы избавиться от прыщей на теле. Однако, по словам Егоровой, только врачи помогут в борьбе с чёрными точками (комедонами. — Прим. ред.) и угрями.

Большие комедоны удаляются при помощи чистки у косметолога. Народные средства, например, маска на основе желатина, помогут избавиться только от поверхностных акне, глубокие точки требуют похода к специалисту, отметила дерматолог.

Кроме того, появление прыщей у взрослого человека зависит от обмена веществ. Некоторые люди плохо переваривают лактозу или глютен, но не подозревают об этом. Поэтому в случае употребления продуктов с данными веществами могут появиться высыпания на теле.

"Безусловно, не очень хорошо влияют на кожу сладкие, жирные, жареные, солёные, копчёные, острые блюда и алкоголь. Но это не приводит к появлению акне. Акне нельзя вылечить диетой, только гормоны или ретиноиды после назначения врача", — заключила Егорова.

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