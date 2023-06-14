Любая разумная диета должна обеспечивать человека витаминами и необходимыми минералами. Однако многие люди желают быстро сбросить лишний вес и отказываются от продуктов, которые необходимы для поддержания баланса организма. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила, что краткосрочные диеты могут привести к серьёзным сбоям: появляются патологии желудочно-кишечного тракта и начинаются обменные нарушения.
В первую очередь страдает ЖКТ. Диеты провоцируют развитие язвы и геморроя, а также вызывают тошноту и диарею, сообщает aif.ru. Человек может даже упасть в обморок из-за того, что в рационе появляются слабящие сборы или продукты.
Кроме того, диеты оказывают негативное влияние на нервную систему. Человека начинают мучить неврозы, депрессия и бессонница, предупредила Мансурова.
Жёсткие ограничения в питании провоцируют сбой в работе иммунной системы, поскольку начинается истощение организма.
"Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков. И это может запустить целую цепочку заболеваний — от ОРВИ до различных воспалений. Даже туберкулез может стать следствием недостаточного питания", — заявила диетолог.
Самостоятельно назначаемые диеты могут стать причиной сбоев в работе сердца, потому что оно также лишается необходимых ему веществ, например, того же калия и магния и прочих, указала нутрициолог.
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