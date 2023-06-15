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Врач Пономарёва рассказала об опасности употребления большого количества чеснока

1:09
Здоровье

Чеснок содержит в своём составе аллиин, который в организме превращается в соединения серы, такие как аллицин и айоен. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарёва.

Врач Пономарёва рассказала об опасности употребления большого количества чеснока
Фото: pixabay.com

По её словам, аллицин приводит к снижению кровяного давления, стабилизации уровня холестерина и уменьшению воспалений. Однако это органическое соединение обладает побочным эффектом, пояснила специалист.

Как уточнила врач, из-за аллицина в организме начинается выработка пищеварительных соков, вызывающих раздражение в пищеварительном тракте. Она подчеркнула: в большинстве случаев люди, которые едят чеснок в сыром виде, сталкиваются с изжогой.

"В редких случаях аллицин также вызывает головную боль", — отметила Пономарёва в интервью изданию "МедикФорум".

Кроме того, диетолог добавила, что в чесноке содержатся фруктаны, которые тоже негативно влияют на процессы пищеварения, провоцируя вздутие. Она порекомендовала не сочетать этот продукт с разжижающими кровь или антигипертензивными препаратами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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