Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Западные специалисты приводят список продуктов, которые снижают риск возникновения тромбов. К ним относят чеснок, ягоды, рыбу, тёмный шоколад и куркуму. Главный врач Центра флебологии, хирург-флеболог Андрей Чупеев в беседе с корреспондентом Pravda.Ru назвал такие рекомендации сомнительными.

Фото: https://www.expertbulletin.com/

"Я бы сказал, что некоторые продукты не снижают, а способствуют повышению вязкости крови, которые богаты витамином К, особенно при склонности к тромбофлебитам, тромбозам и варикозной болезни в запущенных случаях. Таким пациентам крайне не рекомендуются любые продукты зелёного цвета: петрушка, шпинат и прочие", — сказал собеседник издания.

Несмотря на данную рекомендацию, к регулированию рисков тромбообразования при помощи продуктов питания Чупеев относится скептически. Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С. Слепая вера этому может привести к плохим последствиям.

Главной мерой при варикозной болезни врач назвал снижение рисков. Для этого необходимо обращаться к специалистам, проходить УЗИ-диагностику и получать реальные рекомендации. Именно эти шаги снизят риски тромбообразования.

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