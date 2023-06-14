Диетолог Меган Росси перечислила продукты, которые продлевают жизнь

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Меган Росси перечислила простые продукты, которые способствуют долголетию. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: pixabay.com

Эксперт посоветовала употреблять каждый день бобовые (чечевицу, нут, горох), так как они, согласно исследованиям учёных, продлевают жизнь. Пребиотические волокна, которые в них содержатся, стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, объяснила специалист.

Она также признала, что бобовые могут иногда вызывать вздутие живота и метеоризм. Однако, по её словам, если употреблять продукты на их основе регулярно, проявление неприятных симптомов уменьшается, так как организм "привыкает" их переваривать.

Ранее эндокринолог Полина Игнатьева назвала продукт, от которого стоит отказаться ради здоровья сердца.

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БОБОВЫЕ продукты: польза и вред