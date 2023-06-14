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Врач-валеолог РФ Чернышова назвала заболевания, при которых нужно ограничить потребление воды

2:01
Здоровье

Многие слышали о том, что для поддержания здорового организма человеку необходимо пить много воды. Однако есть много различной информации о том, что нельзя запивать еду водой или пить её в больших количествах. Врач-валеолог, нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru развеяла самые популярные мифы по этому поводу и сообщила гражданам РФ о заболеваниях, при которых необходимо ограничить потребление воды.

Врач-валеолог РФ Чернышова назвала заболевания, при которых нужно ограничить потребление воды
Фото: azned.net

Специалист отметила, что вода действительно является важным элементом для здоровья человека, но также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и пищеварения.

"Жёстких правил нет. Максимальное количество при всех прочих условиях, что никаких противопоказаний нет, никаких особенностей нет, то самый простой вариант — это около двух литров в день", — сказала специалист.

Врач рассказала, что есть категории граждан, которым, наоборот, стоит ограничить потребление воды из-за заболеваний почек или мочевыводящих путей. В таком случае ежедневное количество воды может определить только лечащий врач, учитывая особенности болезни.

"Почечная недостаточность — болезнь, при которой нужно ограничить употребление воды", — отметила Чернышова.

Нутрициолог также рекомендовала россиянам приучать себя пить воду, но без фанатизма. Например, поставить на свой рабочий стол бутылку с водой и пить при необходимости. Она подчеркнула, что баланс жидкости в организме благоприятно влияет на работу многих органов и общее самочувствие.

"Это полезная привычка. Наш организм нуждается в воде. Но через силу пить не нужно. Если жажды нет, если никакой потребности в этом нет, то заставлять себя пить лишнюю воду, это тоже не очень правильно", — сказала терапевт в беседе с Pravda.Ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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