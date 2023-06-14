Врачи перечислили болезни, которые можно получить в закрытых для купания водоёмах

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора регулярно производят исследование водоёмов во всех регионах страны, по итогам которых закрывают некоторые из них для купания.

Фото: Вадим Савицкий

Игнорирование рекомендаций ведомства может привести к самым неприятным последствиям, заявил врач-эпидемиолог в интервью изданию ivbg.ru.

В пример он привёл Финский залив в Санкт-Петербурге, где можно "подхватить" целую группу кишечных заболеваний.

"Они могут быть вызваны как вирусными инфекциями, такими как ротавирусы и норовирусы, так и бактериальными — дизентерией и кишечной палочкой", — перечислил эксперт.

Также неосторожный отдыхающий может заразиться гельминтами, которые переносятся водоплавающими птицами, или церкариозом. Это так называемый зуд купальщика, характеризующийся повышенной температурой, высыпаниями и пузырьками на поверхности кожи.

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