Специалисты Роспотребнадзора регулярно производят исследование водоёмов во всех регионах страны, по итогам которых закрывают некоторые из них для купания.
Игнорирование рекомендаций ведомства может привести к самым неприятным последствиям, заявил врач-эпидемиолог в интервью изданию ivbg.ru.
В пример он привёл Финский залив в Санкт-Петербурге, где можно "подхватить" целую группу кишечных заболеваний.
"Они могут быть вызваны как вирусными инфекциями, такими как ротавирусы и норовирусы, так и бактериальными — дизентерией и кишечной палочкой", — перечислил эксперт.
Также неосторожный отдыхающий может заразиться гельминтами, которые переносятся водоплавающими птицами, или церкариозом. Это так называемый зуд купальщика, характеризующийся повышенной температурой, высыпаниями и пузырьками на поверхности кожи.
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