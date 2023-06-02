Эксперт Роспотребнадзора Лебедев перечислил болезни, которые можно подхватить на пляжном песке

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Песок на пляже буквально кишит различными микроорганизмами, в том числе возбудителями разнообразных болезней, рассказал эксперт Михаил Лебедев.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста Роспотребнадзора, в пробах песка регулярно встречаются гельминты (глисты), он является домом для простейших (лямблий, амёб, трипаносом), в нём также можно обнаружить различные бактерии и патогенные грибы.

Любителям отдыхать на "диких" пляжах нужно быть особенно аккуратными, так как без должной дезинфекции песка в нём могут активно размножаться возбудители различных грибковых инфекций, пояснил Лебедев в интервью изданию Газета.Ru.

Без опасений можно отдыхать на сухом, горячем и сравнительно чистом песке, но не стоит в него закапываться и заниматься строительством песочных фигур. Любая ранка на коже может стать дверью для проникновения в организм патогенных возбудителей микоза или кандидоза.

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