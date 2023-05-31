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Primpress: власти Китая рассказали, к чему готовиться россиянам с 1 июня

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Мир

Грядущие изменения в китайском законодательстве с 1 июня значительно упростят жизнь российским гражданам, особенно из дальневосточных регионов.

Primpress: власти Китая рассказали, к чему готовиться россиянам с 1 июня
Фото: Вадим Савицкий

Российским туристам, уверены в Пекине, будет приятно узнать, что популярный пляж Тянья Хайцзяо, расположенный на курорте Санья, уже с завтрашнего дня будет бесплатно открыт для посещений.

Также власти Китая признали Владивосток транзитным портом, который отныне китайские компании смогут использовать для внутренних перевозок, что самым положительным образом скажется на экономических связях между КНР и Россией.

Эти решения должны увеличить привлекательность Поднебесной для туристов из РФ и послужить укреплению сотрудничества между странами, пишет издание Primpress.

Ранее американский аналитик пришёл к выводу, что совместные действия Пекина и Москвы наносят разрушительный удар по Западу.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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