Диетологи заявили гражданам РФ о вреде употребления кофе и чая сразу после еды

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора поделились советами о том, как можно улучшить состав крови через правильное питание, а также объяснили, почему пить чай после обеда не является лучшей идеей.

Фото: ks-yanao.ru

Железо играет важную роль в организме, так как участвует в процессах дыхания, переноса кислорода к органам и тканям, утилизации углекислого газа. Также данный элемент важен для синтеза ДНК и образования крови. Недостаток железа может привести к серьёзным нарушениям работы сердца, сосудов, нервной системы, органов дыхания и пищеварения, передаёт "Российская газета".

Эксперты назвали признаки недостатка элемента в организме. Они проявляются бледностью кожи, "заедами" в уголках рта, утомляемостью, слабостью. К продуктам, которые помогут восполнить запасы железа, эксперты отнесли печень, почки, красное мясо, рыбу, морепродукты, различные крупы, бобовые, орехи, яйца, тёмный шоколад.

Специалисты обратили внимание на то, что пить чай сразу после обеда вредно. Напиток содержит танины, которые могут препятствовать усвоению железа из пищи. Рекомендуется пить чай через некоторое время после трапезы.

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