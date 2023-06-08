По визуальным признакам можно определить повышенный уровень сахара в крови. Также можно диагностировать инсулинорезистентность — предвестник диабета второго типа. Заметив у себя определённые симптомы, следует обратиться к медикам. Об этом рассказала врач-косметолог Татьяна Аюпова.
"Это не только папилломы, лишний вес и тёмные пятна на коже: об этих симптомах многие пациенты, кстати, не рассказывают. Но есть ещё три признака", — объясняет Аюпова в своём Telegram-канале.
К первому признаку она отнесла частые болезни. Ко второму — постоянную тягу к сладкому. Третьим симптомом повышенного уровня сахара в крови является отсутствие энергии и сил.
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