Уролог Руслан Гасанов назвал семь физических симптомов андропаузы у мужчин

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужчины могут столкнуться с андропаузой уже в 30 лет, поскольку с возрастом уровень мужского полового гормона — тестостерона — снижается.

Фото: vashgorod.ru

К первым симптомам "мужского климакса" относят депрессию, раздражительность и кратковременные проблемы с памятью. Однако могут быть и физические проявления пониженного уровня тестостерона: проблемы со сном, эректильная дисфункция, недостаток энергии и потеря мышечной массы.

Также во время андропаузы мужчина испытывает потерю полового влечения, усталость и изменения в распределении жира по телу, сообщил врач-уролог Руслан Гасанов.

"Уровень тестостерона снижается на один процент в год примерно с 30 лет. Однако образ жизни и психологические факторы также могут вызывать или способствовать возникновению многих из этих симптомов", — указал он в беседе с изданием "МедикФорум".

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