Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В случае получения открытой раны свёртывание крови становится спасением человека: сгустки способны частично заблокировать вены или артерии и остановить кровотечение. Однако тромбоз может быть не только защитным механизмом организма, но и патологическим процессом. Появление тромбов в сосуде угрожает жизни пациента.

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"Причинами тромбоза часто являются повреждённая стенка сосуда или нарушения кровотока или компонентов крови. Кровеносные сосуды также могут быть сужены или кровоток может быть замедлен из-за опухолей, рубцов или варикозного расширения вен", — объяснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев в беседе с изданием "МедикФорум".

Тромбоз бывает артериальным и венозным. Первый возникает в результате уплотнения артерий, при котором кальций, жир крови и соединительная ткань откладываются на стенках сосудов. Если отложения оторвутся, может образоваться тромб. Место образования тромба напрямую влияет на развитие инсульта или сердечного приступа, отметил кардиолог.

Венозный тромбоз возникает в основном в ногах и не несёт угрозы для жизни человека. Однако это может привести к лёгочной эмболии, что увеличивает риски некроза и дыхательной недостаточности.

"При подозрении на тромбоз требуются быстрые действия: ведь чем дольше тромб остаётся незамеченным, тем сложнее его успешно лечить", — подчеркнул Варфоломеев.

Для этого пациенту необходимо пройти УЗИ-обследование и сдать анализ крови. Сбалансированный и здоровый образ жизни может помочь предотвратить тромбоз, указал врач.

"Как можно меньше сидеть и как можно больше заниматься спортом, чтобы компенсировать это, выпивать не менее двух литров жидкости в день, сбалансированно питаться и чередовать душ — вот лишь несколько профилактических советов", — сделал вывод специалист.

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