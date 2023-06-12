Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WSJ: в США рассказали о неудаче ВСУ, пытавшихся наступать в районе Орехова
"ЧВК "Вагнер" показала колоссальную эффективность на поле боя": Пригожин поделился заявлением Ратибора о работе "оркестра" в Сирии
Диетолог Бирк: После 40 лет нужны эти три привычки каждому
Три признака, которые говорят, что машину пора продавать
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская рассказала, за какими "масками" может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза

2:01
Здоровье

В случае получения открытой раны свёртывание крови становится спасением человека: сгустки способны частично заблокировать вены или артерии и остановить кровотечение. Однако тромбоз может быть не только защитным механизмом организма, но и патологическим процессом. Появление тромбов в сосуде угрожает жизни пациента.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза
Фото: Fotodom.ru

"Причинами тромбоза часто являются повреждённая стенка сосуда или нарушения кровотока или компонентов крови. Кровеносные сосуды также могут быть сужены или кровоток может быть замедлен из-за опухолей, рубцов или варикозного расширения вен", — объяснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев в беседе с изданием "МедикФорум".

Тромбоз бывает артериальным и венозным. Первый возникает в результате уплотнения артерий, при котором кальций, жир крови и соединительная ткань откладываются на стенках сосудов. Если отложения оторвутся, может образоваться тромб. Место образования тромба напрямую влияет на развитие инсульта или сердечного приступа, отметил кардиолог.

Венозный тромбоз возникает в основном в ногах и не несёт угрозы для жизни человека. Однако это может привести к лёгочной эмболии, что увеличивает риски некроза и дыхательной недостаточности.

"При подозрении на тромбоз требуются быстрые действия: ведь чем дольше тромб остаётся незамеченным, тем сложнее его успешно лечить", — подчеркнул Варфоломеев.

Для этого пациенту необходимо пройти УЗИ-обследование и сдать анализ крови. Сбалансированный и здоровый образ жизни может помочь предотвратить тромбоз, указал врач.

"Как можно меньше сидеть и как можно больше заниматься спортом, чтобы компенсировать это, выпивать не менее двух литров жидкости в день, сбалансированно питаться и чередовать душ — вот лишь несколько профилактических советов", — сделал вывод специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Онколог назвал семь самых опасных видов рака
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Последние материалы
Берлин высказался о количестве уничтоженных на Украине танков Leopard
Как одному завести машину "с толкача"
Почему аккумулятор может взорваться под капотом
Кардиолог РФ Львовская рассказала, за какими "масками" может скрываться инфаркт
Депутат Бессараб объяснила, в каком случае россияне могут потерять пособия на ребёнка
Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, как избежать тромбоза
Камчатка: Бюджетной путешествие на край вулканов
Биологи рассказали о самом "акульем" периоде для туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе
Помощнику Медведева пришлось пояснить пост политика о Майдане Незалежности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников