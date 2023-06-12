Кардиолог РФ Львовская рассказала, за какими "масками" может скрываться инфаркт

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не у всех пациентов инфаркт проявляется лишь болью в грудной клетке. В 30% случает симптомы заболевания могут сильно отличаться, сообщает кардиолог Виктория Львовская.

Фото: freepik.com/zinkevych

Специалист отмечает, что когда дело касается сердца, скорость оказания медицинской помощи играет важнейшую роль, поэтому необходимо знать, под какими "масками" прячется инфаркт миокарда, чтобы не пропустить серьёзную болезнь.

Признаки аритмической "маски"

потеря сил;

нерегулярное, учащённое или замедленное сердцебиение;

ощущение "порхающих бабочек" в груди;

пульсаций шейных вен;

головокружение или предобморочное состояние.

Признаки абдоминальной "маски"

тошнота, рвота, диарея;

боль в животе (чаще всего в подложечной области с отдачей в грудную клетку, спину, между лопаток);

икота;

изжога;

вздутие в области кишечника.

Признаки цереброваскулярной "маски"

"мушки" перед глазами;

нарушение речи и зрительные расстройства;

нарушение сознания, обморочные состояния;

тошнота, головокружение, головная боль;

нарушение чувствительности в конечностях.

Признаки периферической "маски"

При данном варианте инфаркта боль уходит в различные части тела, а именно: шею, правое плечо или руку, локтевой сустав, палец или пальцы, позвоночник, лицо, зубы.

Признаки астматической "маски"

приступ удушья, который зачастую наступает ночью;

бледные и холодные кожные покровы;

выступление пота;

приступ паники, боязнь смерти.

Признаки бессимптомной "маски"

Данный вариант характерен для людей, страдающих сахарным диабетом. Зачастую симптомы возникают внезапно и проходят, оставляя на сердце рубцы, сообщает Львовская.

бессонница;

повышение потливости;

нарушения ритма сердца, которые быстро проходят;

невыраженная одышка;

дискомфорт за грудиной.

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