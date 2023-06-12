Не у всех пациентов инфаркт проявляется лишь болью в грудной клетке. В 30% случает симптомы заболевания могут сильно отличаться, сообщает кардиолог Виктория Львовская.
Фото: freepik.com/zinkevych
Специалист отмечает, что когда дело касается сердца, скорость оказания медицинской помощи играет важнейшую роль, поэтому необходимо знать, под какими "масками" прячется инфаркт миокарда, чтобы не пропустить серьёзную болезнь.
Признаки аритмической "маски"
потеря сил;
нерегулярное, учащённое или замедленное сердцебиение;
ощущение "порхающих бабочек" в груди;
пульсаций шейных вен;
головокружение или предобморочное состояние.
Признаки абдоминальной "маски"
тошнота, рвота, диарея;
боль в животе (чаще всего в подложечной области с отдачей в грудную клетку, спину, между лопаток);
икота;
изжога;
вздутие в области кишечника.
Признаки цереброваскулярной "маски"
"мушки" перед глазами;
нарушение речи и зрительные расстройства;
нарушение сознания, обморочные состояния;
тошнота, головокружение, головная боль;
нарушение чувствительности в конечностях.
Признаки периферической "маски"
При данном варианте инфаркта боль уходит в различные части тела, а именно: шею, правое плечо или руку, локтевой сустав, палец или пальцы, позвоночник, лицо, зубы.
Признаки астматической "маски"
приступ удушья, который зачастую наступает ночью;
бледные и холодные кожные покровы;
выступление пота;
приступ паники, боязнь смерти.
Признаки бессимптомной "маски"
Данный вариант характерен для людей, страдающих сахарным диабетом. Зачастую симптомы возникают внезапно и проходят, оставляя на сердце рубцы, сообщает Львовская.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ