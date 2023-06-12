Новые исследования выявили определённые продукты, которые могут снизить риск рака простаты. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв в беседе с "МедикФорум".
Учёным удалось выяснить, что лучший способ предотвратить рак простаты — "радужная" диета из разноцветных фруктов и овощей, богатая микронутриентами. Она не только снижает шансы на развитие рака у мужчин, но и ускоряет выздоровление у тех пациентов, которые проходят лучевую терапию по поводу этого заболевания, отметил доктор.
Ранее онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака, которые очень долго не дают о себе знать.
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