Офтальмолог Вик Шарма назвал ухудшение ночного зрения ранним симптомом катаракты

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом у людей ухудшается зрение. Также довольно часто при старении появляется катаракта, из-за которой люди теряют зрение частично или полностью. Однако есть один признак, который говорит о начале болезни. Об этом сообщил врач-офтальмолог Вик Шарма.

Фото: pro.rbc.ru

При данном патологическом состоянии хрусталик глаза начинает мутнеть из-за денатурации белка, входящего в его состав. Врач подчеркнул: если вовремя не начать лечение болезни, то пациент может ослепнуть полностью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 17 миллионов человек в возрасте старше 60 лет страдают катарактой. Через восемь лет болезнь может привести к хирургическому вмешательству, чтобы заменить помутневший хрусталик, сообщает Daily Express.

Шарма отметил, что самым первым признаком катаракты является ухудшение зрения ночью. Если человек стал хуже видеть в темноте, то ему необходимо обратиться к офтальмологу и провести обследование. Также к симптомам развития катаракты относятся ослабленное восприятие цветов, чувствительность к яркому свету и появление мелькающих "мушек" перед глазами.

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