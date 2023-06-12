"Прайм": нутрициолог Макарова объяснила, почему нельзя есть немытую клубнику

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если не соблюдать определённые правила при покупке и употреблении клубники, вкусная и полезная ягода может стать источником заражения. Об этом рассказала нутрициолог Анна Макарова в беседе с агентством "Прайм".

Фото: https://pibig.info/

Самый главный совет, который дала специалист, — клубнику перед употреблением нужно тщательно мыть и не пробовать её перед покупкой на рынке.

По словам эксперта, дело не только в "химии", так как излишки образующихся в овощах и фруктах в процессе их роста нитратов смываются обычной водой. Но при употреблении немытой клубники есть риск заражения кампилобактериозом. Микрочастицы бактерии могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от пролетающих мимо птиц.

Диетолог посоветовала ненадолго опускать ягоды в воду перед употреблением и/или тщательно мыть обычной водой. Для снижения концентрации возможных вредных веществ на поверхности этого вполне достаточно, а никакие "примочки" в виде замачивания в соде, мыле или уксусе совершенно не нужны, заключила Макарова.

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