Причина многих недомоганий кроется в неправильной работе желудочно-кишечного тракта. Но от многих проблем избавиться можно, если скорректировать рацион определённым образом. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Павличенко в беседе с "Народными Новостями".
Эксперт посоветовала разнообразить диету продуктами, богатыми пищевыми волокнами, или клетчаткой.
По словам доктора, пищевые волокна помогают бороться с ожирением и нормализуют работу печени и поджелудочной железы. А в растительных продуктах, помимо клетчатки, есть ещё и другие полезные вещества.
В рацион специалист посоветовала включить овсяные хлопья, брокколи, авокадо, семена льна и горох.
Самой полезной среди фруктов и ягод диетолог назвала клубнику из-за высокого содержания клетчатки и витаминов К и С. Этот продукт способствует профилактике рака печени, заключила врач.
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