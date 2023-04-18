Диетолог: клубника способствует профилактике рака печени

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Причина многих недомоганий кроется в неправильной работе желудочно-кишечного тракта. Но от многих проблем избавиться можно, если скорректировать рацион определённым образом. Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Павличенко в беседе с "Народными Новостями".

Эксперт посоветовала разнообразить диету продуктами, богатыми пищевыми волокнами, или клетчаткой.

По словам доктора, пищевые волокна помогают бороться с ожирением и нормализуют работу печени и поджелудочной железы. А в растительных продуктах, помимо клетчатки, есть ещё и другие полезные вещества.

В рацион специалист посоветовала включить овсяные хлопья, брокколи, авокадо, семена льна и горох.

Самой полезной среди фруктов и ягод диетолог назвала клубнику из-за высокого содержания клетчатки и витаминов К и С. Этот продукт способствует профилактике рака печени, заключила врач.

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