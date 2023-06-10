Сезон черешни в разгаре: гражданам РФ рассказали, чем она опасна для здоровья и кому её есть нельзя

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезон черешни в разгаре, но всем ли людям можно употреблять сладкую ягоду? Несмотря на свои полезные свойства, она может нанести время людям с диабетом из-за большого содержания сахара. Вишня в этом смысле менее опасна. Также с осторожностью черешню можно есть аллергикам, маленьким детям. Тех, кого беспокоит желудок, тоже стоит отказаться от ягоды.

Фото: pixabay.com

Что же полезного в черешне. Как пишет "Царьград", ягода содержит аскорбиновую кислоту, йод, железо, фосфор, калий, а также витамины В1, В2, Е, РР. Кроме того, отмечается тонизирующий эффект, и её можно употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес, так как калорийность низкая.

Черешня помогает бороться с запорами из-за высокого содержания клетчатки. Кроме того, потребление ягоды нормализует микрофлору кишечника, улучшает его перистальтику, снижает уровень холестерина в крови и борется с отёками, так как обладает мочегонным эффектом.

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