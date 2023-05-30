Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя есть черешню

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому не следует употреблять черешню.

Фото: ria.ru

Как сообщает Москва 24, некоторым людям следует с осторожностью употреблять черешню. По словам диетолога, в данном случае речь идёт о пациентах, склонных к аллергии и с заболеваниям желудка в стадии обострения. Лучше отказаться от употребления этой ягоды при наличии таких симптомов.

Вне обострения заболеваний ЖКТ или аллергических реакций есть черешню можно, но с осторожностью, подчёркивает Гинзбург. Также не рекомендуется злоупотреблять черешней людям с ожирением и сахарным диабетом.

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Черешня. Польза и вред