Диетолог Гинзбург назвал три напитка, которые опасны для людей с сердечными заболеваниями

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил напитки, которые негативно влияют на здоровье сердца.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

По словам специалиста, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует знать о напитках, которые негативно влияют на здоровье сердца. Об этом сообщают Народные новости.

В первую очередь речь идёт о таком напитке, как кофе. Если человек с заболеваниями сердца его употребляет, то ему придётся выпить дополнительную порцию лекарств, поэтому им не следует злоупотреблять. Это касается и чая, поскольку он имеет тонизирующий эффект.

Кроме того, сердечникам не следует употреблять сахаросодержащие напитки и категорически не рекомендуется пить сладкие газированные напитки, заключил Гинзбург.

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