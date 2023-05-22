Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил напитки, которые негативно влияют на здоровье сердца.
По словам специалиста, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует знать о напитках, которые негативно влияют на здоровье сердца. Об этом сообщают Народные новости.
В первую очередь речь идёт о таком напитке, как кофе. Если человек с заболеваниями сердца его употребляет, то ему придётся выпить дополнительную порцию лекарств, поэтому им не следует злоупотреблять. Это касается и чая, поскольку он имеет тонизирующий эффект.
Кроме того, сердечникам не следует употреблять сахаросодержащие напитки и категорически не рекомендуется пить сладкие газированные напитки, заключил Гинзбург.
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