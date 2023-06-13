Диетолог Стародубова поделилась правильным рецептом маринада для шашлыка

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все знают, что шашлык — не самая полезная пища для нашего желудка. Однако у нас есть секретный маринад, который делает жареное на костре мясо более полезным. Главный диетолог Москвы, Антонина Стародубова раскрыла этот секретный рецепт.

Фото: pixabay.com

Острые и слишком пряные соусы врач рекомендует заменить на фруктовые варианты.

"Кислые яблоки, томаты, киви или клюква подойдут отлично. Их можно нарезать мелкими кусочками, размять до состояния пюре или выжать сок. Такой маринад не только сделает мясо более нежным и сочным, но и добавит ему дополнительные вкусовые нюансы", — говорит Стародубова.

Также можно использовать йогурт или кефир в качестве маринада. Для улучшения вкуса диетолог советует добавить куркуму или розмарин в закваску.

"Также стоит избегать образования темной и жесткой корочки при готовке шашлыка", — напоминает диетолог.

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