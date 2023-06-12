С летним сезоном наступает время для планирования открытия шашлычного сезона, и многие люди уже в восторге от этой идеи. Однако не все знают, что некоторые алкогольные напитки могут оказаться полезными, если употреблять их вместе с приготовленным на мангале мясом.
Красное сухое вино является наиболее удачным выбором для сочетания с шашлыком. Оно содержит антиоксиданты, которые могут защитить ваш организм от канцерогенов.
Источник напоминает, что все крепкие спиртные напитки будут иметь противоположный эффект, усиливая канцерогенное действие.
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