Красное сухое под шашлык - лучшее, утверждают диетологи

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С летним сезоном наступает время для планирования открытия шашлычного сезона, и многие люди уже в восторге от этой идеи. Однако не все знают, что некоторые алкогольные напитки могут оказаться полезными, если употреблять их вместе с приготовленным на мангале мясом.

Фото: ria.ru

Красное сухое вино является наиболее удачным выбором для сочетания с шашлыком. Оно содержит антиоксиданты, которые могут защитить ваш организм от канцерогенов.

Источник напоминает, что все крепкие спиртные напитки будут иметь противоположный эффект, усиливая канцерогенное действие.

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Как выбрать вино под шашлычок? Попытка первая.