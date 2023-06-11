Зачем хранить кофе в холодильнике

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

А вы знали, что зерновой кофе рекомендуется хранить в холодильнике? Зачем? Как сообщает портал Rsute. ru со ссылкой на британских ученых, этот секрет будет ценен для тех, кто ценит изысканный аромат этого напитка.

Фото: pixabay.com

"Ученые из университета Бата подтвердили свою гипотезу о том, что охлаждение кофейных зерен перед помолом придает непревзойденный результат. Кофе становится намного ароматнее. Это происходит благодаря лучшему распределению микрочастиц внутри охлажденных зерен кофе", — пишет источник.

Но это еще не все. Оказывается, холодные кофейные зерна дают больше кофейного напитка. И это также очень выгодно.

"Зерна кофе в холодильнике следует хранить в закрытой емкости. И не постоянно. Как только зерна остынут, достаньте их и поместите в кофемолку, которой обычно пользуетесь. Вкус и аромат вас приятно удивят, ведь они будут более глубокими и насыщенными", — утверждают эксперты.

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