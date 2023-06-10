Express: Как свекольный сок понижает давление

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое артериальное давление часто является результатом неправильного питания. Однако некоторые продукты могут помочь бороться с этой проблемой. По словам экспертов, свекольный сок способен снизить давление уже через несколько часов после его употребления, как сообщает Express.

Фото: pixabay. com

Эксперт по здоровому образу жизни, Бен Диллон, рассказал, что свекольный сок может снижать артериальное давление в течение трех-шести часов после его употребления.

"Свекольный сок является богатым источником пищевых нитратов, которые, взаимодействуя с бактериями в полости рта, превращаются в нитриты. Когда нитриты попадают в желудок и всасываются в кровь, они превращаются в оксид азота, который играет важную роль в расширении и расслаблении кровеносных сосудов. Это способствует улучшению кровообращения и, в конечном итоге, снижению артериального давления", — отметил специалист.

Статья в журнале Journal of Nutrition, опубликованная в 2015 году, представляет результаты многочисленных исследований о влиянии свекольного сока на организм. В ходе исследований было выяснено, что положительный эффект этого напитка проявляется наиболее ярко, если его употреблять в достаточно больших количествах — более 0,5 литра в день.

Также в журнале Hypertension Американской кардиологической ассоциации в 2010 году отмечалось, что употребление 0,5 литра свекольного сока приводит к снижению артериального давления в течение трех-шести часов, причем наиболее значительное снижение наблюдается через три-четыре часа после употребления. Гипотензивный эффект напитка сохраняется не менее 24 часов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

7 напитков для снижения артериального давления