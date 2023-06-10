Высокое артериальное давление часто является результатом неправильного питания. Однако некоторые продукты могут помочь бороться с этой проблемой. По словам экспертов, свекольный сок способен снизить давление уже через несколько часов после его употребления, как сообщает Express.
Эксперт по здоровому образу жизни, Бен Диллон, рассказал, что свекольный сок может снижать артериальное давление в течение трех-шести часов после его употребления.
"Свекольный сок является богатым источником пищевых нитратов, которые, взаимодействуя с бактериями в полости рта, превращаются в нитриты. Когда нитриты попадают в желудок и всасываются в кровь, они превращаются в оксид азота, который играет важную роль в расширении и расслаблении кровеносных сосудов. Это способствует улучшению кровообращения и, в конечном итоге, снижению артериального давления", — отметил специалист.
Статья в журнале Journal of Nutrition, опубликованная в 2015 году, представляет результаты многочисленных исследований о влиянии свекольного сока на организм. В ходе исследований было выяснено, что положительный эффект этого напитка проявляется наиболее ярко, если его употреблять в достаточно больших количествах — более 0,5 литра в день.
Также в журнале Hypertension Американской кардиологической ассоциации в 2010 году отмечалось, что употребление 0,5 литра свекольного сока приводит к снижению артериального давления в течение трех-шести часов, причем наиболее значительное снижение наблюдается через три-четыре часа после употребления. Гипотензивный эффект напитка сохраняется не менее 24 часов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Внук Примадонны после эмиграции из России на фоне частичной мобилизации обосновался с женой на роскошной вилле в США.