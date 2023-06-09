Сомнолог Ковальзон объяснил, при каких двух условиях вырабатывается «гормон молодости» мелатонин

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во сне вырабатывается один из важнейших гормонов — мелатонин, который ещё называют гормоном молодости. Он нормализует обмен веществ, улучшает состояние волос и кожи, обладает сильными антиоксидантными свойствами.

Фото: Unsplash

Однако для того, чтобы выработка мелатонина происходила беспрепятственно, важно соблюдать два условия, сообщил доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон.

Учёный рассказал, что для выработки этого гормона обязательно требуются два условия: ночное время и темнота, а если одно из них не соблюдено, вырабатываться он не будет.

"Для выработки мелатонина необходимы темнота и ночное время… Рисунок выработки мелатонина, как и отпечаток пальца, уникален и не повторяется. У каждого человека он свой, своя норма. У кого-то мелатонин выбрасывается сразу, у кого-то постепенно. Но два фактора работают железно: темнота и сон в ночное время", — объяснил Ковальзон в беседе с Общественной Службой Новостей.

Именно поэтому мелатонин не будет вырабатываться, если спать ночью при включённом свете, или если уснуть днём. Также сомнолог посоветовал для ложиться вовремя и спать 8 часов в сутки.

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