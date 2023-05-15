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Доктор Абакумов рассказал, как организовать себе здоровый сон и начать высыпаться

1:13
Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, как организовать свой сон, чтобы хорошо высыпаться и всегда чувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

Доктор Абакумов рассказал, как организовать себе здоровый сон и начать высыпаться
Фото: Unsplash

Доктор отметил в беседе с "Вестями Подмосковья", что спать слишком мало и слишком долго одинаково вредно, а регулярный недосып очень плохо влияет на организм, вызывая спутанность сознания и заторможенные реакции.

Абакумов напомнил, что незадолго до сна комнату необходимо проветривать. В помещении, в котором спит человек, обязательно должно быть темно для более активной выработки гормона сна мелатонина.

Очень желательно ложиться спать всегда в одно и то же время, идеально, если это будет 22:30. А для того, чтобы "разгрузить" голову и облегчить процесс отхода ко сну, нужно забыть про гаджеты в конце дня.

Перед те, как лечь спать, врач советует выпивать стакан воды, чтобы сделать кровь менее вязкой и улучшить качество сна.

Вставать Абакумов рекомендует сразу же после пробуждения, не давая себе времени "поваляться ещё пять минут", чтобы не быть потом разбитым в течение всего дня.

 

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Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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