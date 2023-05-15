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MF: нутрициолог Строков перечислил гражданам РФ напитки для снижения стресса и улучшения сна

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Здоровье

Существуют продукты, которые помогают высыпаться и снижать уровень стресса. О них рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков, основываясь на недавних исследованиях медицинских специалистов.

MF: нутрициолог Строков перечислил гражданам РФ напитки для снижения стресса и улучшения сна
Фото: pixabay.com

Чаи из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пассифлоры могут улучшить качество сна и помочь справиться со стрессом.

"Исследования подтверждают, что зелёный чай, улун и типичная британская чашка чая оказывают эффект даже при употреблении всего двух чашек в день", — сообщил врач-нутрициолог в беседе с MedikForum (MF).

Строков предупредил, что недостаточное количество сна приводит к повышению уровня С-реактивного белка, который свидетельствует о нахождении организма в состоянии борьбы с воспалением.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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