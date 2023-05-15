Существуют продукты, которые помогают высыпаться и снижать уровень стресса. О них рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков, основываясь на недавних исследованиях медицинских специалистов.
Чаи из немецкой ромашки, лаванды, розы, жасмина и пассифлоры могут улучшить качество сна и помочь справиться со стрессом.
"Исследования подтверждают, что зелёный чай, улун и типичная британская чашка чая оказывают эффект даже при употреблении всего двух чашек в день", — сообщил врач-нутрициолог в беседе с MedikForum (MF).
Строков предупредил, что недостаточное количество сна приводит к повышению уровня С-реактивного белка, который свидетельствует о нахождении организма в состоянии борьбы с воспалением.
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