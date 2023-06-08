Учёные США заявили о простом эликсире, продлевающим жизнь

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные обнаружили причину того, почему больные люди зачастую живут дольше, чем предполагал диагноз их заболеваний. Об этом заявили эксперты из научно-медицинской компании Cigna (США).

Фото: 24smi.org

Специалисты доказали, что чувство социальной поддержки продлевает жизнь. Результаты исследований приводит издание "КТВ-Луч".

Учёные пришли к выводу, что способность поддерживать тесные отношения с близкими людьми является одним из лучших действий, которые человек может сделать для своего психического и физического здоровья. Чувство дружбы высвобождает химические вещества: дофамин, окситоцин и серотонин. Данные гормоны счастья повышают мотивацию, стремление к удовольствию, оптимизм и работоспособность клеток.

Учёные рекомендуют:

проводить семейные ужины вместе с друзьями;

общаться в видеочатах;

периодически ездить в путешествия с друзьями;

быть на всех важных моментах в жизни близких — радостных либо грустных.

Анализ заболеваний, что хроническое одиночество представляет собой большую угрозу по сравнению с ожирением и алкоголизмом.

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Как создать крепкую дружбу?