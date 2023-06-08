Американские учёные обнаружили причину того, почему больные люди зачастую живут дольше, чем предполагал диагноз их заболеваний. Об этом заявили эксперты из научно-медицинской компании Cigna (США).
Специалисты доказали, что чувство социальной поддержки продлевает жизнь. Результаты исследований приводит издание "КТВ-Луч".
Учёные пришли к выводу, что способность поддерживать тесные отношения с близкими людьми является одним из лучших действий, которые человек может сделать для своего психического и физического здоровья. Чувство дружбы высвобождает химические вещества: дофамин, окситоцин и серотонин. Данные гормоны счастья повышают мотивацию, стремление к удовольствию, оптимизм и работоспособность клеток.
Учёные рекомендуют:
Анализ заболеваний, что хроническое одиночество представляет собой большую угрозу по сравнению с ожирением и алкоголизмом.
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Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.