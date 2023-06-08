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Учёные США заявили о простом эликсире, продлевающим жизнь

1:15
Здоровье

Американские учёные обнаружили причину того, почему больные люди зачастую живут дольше, чем предполагал диагноз их заболеваний. Об этом заявили эксперты из научно-медицинской компании Cigna (США).

Учёные США заявили о простом эликсире, продлевающим жизнь
Фото: 24smi.org

Специалисты доказали, что чувство социальной поддержки продлевает жизнь. Результаты исследований приводит издание "КТВ-Луч".

Учёные пришли к выводу, что способность поддерживать тесные отношения с близкими людьми является одним из лучших действий, которые человек может сделать для своего психического и физического здоровья. Чувство дружбы высвобождает химические вещества: дофамин, окситоцин и серотонин. Данные гормоны счастья повышают мотивацию, стремление к удовольствию, оптимизм и работоспособность клеток.

Учёные рекомендуют:

  • проводить семейные ужины вместе с друзьями;
  • общаться в видеочатах;
  • периодически ездить в путешествия с друзьями;
  • быть на всех важных моментах в жизни близких — радостных либо грустных.

Анализ заболеваний, что хроническое одиночество представляет собой большую угрозу по сравнению с ожирением и алкоголизмом.

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Как создать крепкую дружбу?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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