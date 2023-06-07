Учёные из медшколы Гарварда, Стэнфордского университета и Нью-Йоркского университета рассказали о распространённых посткоронавирусных синдромах.
Специалисты выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, чаще всего жалуются на утомляемость, головокружение, нарушение сердечного ритма, изменение полового влечения, изменение обоняния и вкуса, боль в суставах, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушения мозговой деятельности.
Ранее зарубежные исследователи рассказали, что COVID-19 может вызывать импотенцию и бесплодие.
Как сообщает издание argumenti.ru, коронавирус провоцирует обострение сахарного диабета и гипертонии.
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