Исследователи США доказали, что перенесённый COVID-19 провоцирует изменение полового влечения

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из медшколы Гарварда, Стэ­нфордского университ­ета и Нью-Й­оркского университет­а рассказали о распространённых посткоронавирусных синдромах.

Фото: pixabay.com

Специалисты выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, чаще всего жалуются на утомляемость, головокружение, нарушение сердечного ритма, изменение полового влечения, изменение обоняния и вкуса, боль в суставах, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушения мозговой деятельности.

Ранее зарубежные исследователи рассказали, что COVID-19 может вызывать импотенцию и бесплодие.

Как сообщает издание argumenti.ru, коронавирус провоцирует обострение сахарного диабета и гипертонии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Здоров, но болен. Постковидный синдром