Мужской кошмар: COVID-19 может вызывать импотенцию и бесплодие

Среди длинного перечня симптомов постковидного синдрома, от которых страдают пациенты, есть два, особенно неприятных для мужчин. Это проблемы с потенцией и бесплодием.

Длинный список последствий коронавирусной инфекции

Согласно различным исследованиям, у пациентов с Long COVID — другое название постковидного синдрома — наблюдается более двухсот симптомов.

Помимо

головных болей,

затруднённого дыхания,

истощения,

потери обоняния,

проблем с концентрацией внимания

после того, как пациент переболел коронавирусной инфекцией, у него могут возникнуть гораздо более неприятные последствия.

Периодически появляются признаки того, что COVID-19 в долгосрочной перспективе может привести к нарушениям потенции и фертильности у мужчин.

Свидетельства врачебной практики

В интервью радиопрограмме Баварского радио BR24 уролог из Мюнхена Аксель-Юрг Потемпа (Axel-Jürg Potempa) сказал, что в своей практике он уже столкнулся с более чем 50 случаями, когда у пациентов спустя шесть месяцев после того, как они переболели коронавирусной инфекцией, развилась значительная эректильная дисфункция.

Когда в марте прошлого года стало известно, что "ковид" поражает кровеносные сосуды, врач опасался худшего. Ведь воспаление сосудов, в частности, может привести к проблемам с эрекцией.

Однозначных научных доказательств этому до сих пор нет. Тем не менее несколько исследований — например, в КНР — зафиксировали частицы вируса в половых органах мужчин.

Covid-19 обнаружен в семенниках и половых клетках

В публикации журнала Nature, вышедшего в декабре 2020 года, специалисты по репродуктивной медицине сообщили, что ими обнаружены вирусные частицы в семенниках и половых клетках, из которых формируются сперматозоиды. Среди прочего — спайковый белок, который вирус использует для доступа к клеткам. Для этого исследователи взяли образцы у пяти скончавшихся от "ковида" в возрасте от 51 до 83 лет.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может инфицировать семенники и половые клетки, что предполагает возможное влияние пандемии Covid-19 на сперматогенез и мужскую фертильность", — заключают ученые.

Поскольку у многих пациентов наблюдается дефицит тестостерона, уролог из Баварии предположил дополнительное повреждение клеток в яичках — то есть в месте, где вырабатывается мужской половой гормон.

Вирус обнаружен в тканях полового члена

Однако новый вирус короны был обнаружен не только в семенниках и половых клетках, но и в половом члене. В небольшом пилотном исследовании университета Майами во Флориде урологи обследовали двух пациентов, у которых развилась эректильная дисфункция в результате заражения Covid-19.

Проблема оказалась настолько серьёзной, что мужчинам потребовалось заменить половой орган протезом из искусственного заменителя эректильной ткани, имплантированного в половой член.

После удаления ткани медики обнаружили, что вирусные частицы со спайк-белком располагаются рядом с эндотелиальными клетками сосудов полового члена. Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю часть кровеносных сосудов.

В пилотном исследовании, опубликованном в PubMed в июле этого года, врачи пришли к выводу, что широко распространённая эндотелиальная дисфункция из-за инфекции Covid-19 может привести к импотенции.

Врачам давно известно, что у мужчин с диагнозом Covid-19 уровень тестостерона понижен. Однако до сих пор не удалось выяснить, поднимается ли его уровень после выздоровления. Различные исследования лишь показали, что существует соответствие между тем, насколько тяжело протекает заболевание, и низким уровнем этого гормона в крови.

Комментируя высказывание своего коллеги, инфекционист Кристоф Шпиннер (Christoph Spinner) из мюнхенской клиники Klinikum Rechts der Isar в разговоре с журналистами BR24 отметил, что связь эректильной дисфункции с Covid-19 ещё достоверно не доказана и сегодня говорить об этом пока преждевременно.

Вакцинация не вызывает проблем с потенцией

С другой стороны, нет никаких доказательств слуха, который распространяют в социальных сетях, будто вакцинация от коронавирусной инфекции вызывает эректильную дисфункцию.

Уролог Северин Родлер (Severin Rodler) из клиники Мюнхенского университета ссылается как на исследования производителей, так и на отчёт о безопасности Института Пауля Эрлиха (PEI), в которых такие побочные эффекты не были перечислены, не зарегистрированы и не наблюдались.

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