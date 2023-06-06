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Врачи предупредили граждан РФ о "треугольнике смерти": почему опасно трогать высыпания на лице

2:13
Здоровье

На лице самая опасная зона — это носогубный треугольник. Его ещё называют "треугольником смерти". Почему он имеет такое устрашающее обозначение и почему не стоит трогать высыпания на этом участке кожи, рассказали специалисты.

Врачи предупредили граждан РФ о "треугольнике смерти": почему опасно трогать высыпания на лице
Фото: freepik.com

В области носогубного треугольника кровеносные сосуды соединяются с венами и артериями головного мозга, поэтому удалять угревую сыпь нельзя. Последствия могут быть весьма плачевны.

"Инфекция, развивающаяся в этой зоне, достаточно быстро достигает жизненно важных участков мозга и может приводить к летальному исходу", — приводит слова дерматоонколога Наталии Жовтан "Известия".

Неопытные врачи и косметологи могут попасть в "непростые сосуды", поэтому необходимо выбирать специалиста с высокой квалификацией и большим стажем работы. Ведь одно неверное движение может привести к слепоте, эмболии и некрозу мягких тканей.

По словам Жовтан, самая опасная зона — это спинка носа. Второй по важности зоной является углубление у крыльев носа.

Что касается кожных высыпаний у подростков, то они могут иметь различный характер и не всегда являются результатом всплеска гормонов. Врач общей практики Денис Прокофьев обращает внимание, что высыпания могут быть связаны и с бактериями, и с другими заболеваниями дерматологического профиля.

"Сложно самостоятельно понять, что именно происходит с кожей лица. Любимый метод большинства подростков — выдавливание — может изрядно навредить. Если так поступить с герпетической инфекцией, фурункулом или карбункулом, расценив его как обычную закупорку сальных желез, то с большой вероятностью это приведёт к распространению бактериальной инфекции по всей коже", — говорит специалист.

Избавиться от воспалительного процесса в таком случае будет достаточно сложно, ведь причиной может быть золотистый стафилококк, который лечится уже в отделении гнойной хирургии.

Прокофьев рекомендует придерживаться главного правила: никогда не выдавливать высыпания на лице самостоятельно.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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