Косметолог перечислила шесть продуктов, способных вызывать проблемы с кожей

Если вы не хотите иметь проблем с кожей, исключите из своего рациона сладости. Такой совет дала врач-косметолог.

Состояние кожи во многом зависит от образа жизни человека. А здесь ключевое значение приобретает не только адекватное количество сна и воздержание от стресса, но и здоровое питание. Чем больше в рационе сладкого, тем хуже этот для кожи, как поведала косметолог Татьяна Баллирано.

"Из-за сладостей меняется кислотность сала, присоединяется часто вторичная инфекция пропионобактерии акне, и, как правило, это усиление угревых высыпаний и появление прыщиков, — рассказала она в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". — Считается, что употребление большого количества сладкого вызывает старение кожи".

Она также заявила, что ради сохранения хорошей кожи не следует злоупотреблять молочными продуктами. Надо пореже налегать на солёное, полуфабрикаты, кофе, алкоголь и фастфуд.

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