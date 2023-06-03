В России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис, гепатит

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уровень инфекционных болезней в РФ, которые характерны для стран третьего мира, вырос за последнее время. За год заболевание гепатитом А увеличилось на 28% к февралю текущего года. "Подрос" и сифилис (на 7,4%), и педикулёз.

Фото: Marijan Murat/dpa

Как передаёт newizv.ru, в столице России уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.

"Педикулез, по данным Росстата, показал рост 34% в годовом выражении и +9% к февралю 2023 года. Кроме того, за месяц выросла заболеваемость туберкулезом (+11,2% к февралю)", — пишет источник.

От гепатита А больше всего страдают регионы, в которых нет безопасной пресной воды, ведь передаётся он через неё, а также через пищу и из-за несоблюдений правил личной гигиены, сообщает бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что спецоперация не влияет на рост заболеваемости гепатитом А.

"Скорее всего, сработала выявляемость. Это не те критические цифры, которые мы раньше наблюдали. Видимо, всё-таки здесь надо обратить внимание на вакцинацию, особенно в неблагополучных регионах", — отметил Онищенко.

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