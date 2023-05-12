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Инфекционист Поздняков проинформировал граждан из РФ о способах заражения сифилисом

0:57
Здоровье

Опасным венерическим заболеванием можно заразиться несколькими, даже, казалось бы, "безобидными" способами, пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Инфекционист Поздняков проинформировал граждан из РФ о способах заражения сифилисом
Фото: pixabay. com

По словам доктора, даже посещение туалета может обернуться заражением.

"Возможно заражение через немытую посуду сразу после пациентов с генерализованными формами сифилиса (вторичный и третичный). Можно заразиться, например, через маникюрные принадлежности, которые не проходят должную обработку", — пояснил инфекционист NGS. RU.

Как уточнил Позняков, сифилис может передать заражённая мать ребёнку ещё в утробе. Инкубационный период заболевания длится около двух недель, и человек может не подозревать о нём.

Ранее Pravda.Ru писала о самом "популярном" и опасном венерическом заболевании.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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