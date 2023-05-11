Дерматовенеролог Бас проинформировал сексуально активных людей из РФ об опасной болезни

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии Виктор Бас предупредил россиян о последствиях незащищённого секса и назвал распространённую опасную болезнь среди жителей страны.

Фото: pixabay. com

Так, по словам врача, речь идёт о гонореи. С заболеванием чаще сталкиваются одинокие и разведённые люди в возрасте 30-49 лет и старше.

"Гонорея поражает слизистые оболочки половых путей, включая шейку матки, матку и фаллопиевы трубы у женщин, а также мочеиспускательный канал у женщин и мужчин. Эта бактерия также может вызвать воспаление слизистых оболочек рта, горла, глаз и прямой кишки", — рассказал Бас "Главному региональному".

Как отметил дерматовенеролог, человек может даже не подозревать о своём состоянии, но при незащищённом сексе "наградить" партнёра, у которого проявятся симптомы.

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