Врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии Виктор Бас предупредил россиян о последствиях незащищённого секса и назвал распространённую опасную болезнь среди жителей страны.
Так, по словам врача, речь идёт о гонореи. С заболеванием чаще сталкиваются одинокие и разведённые люди в возрасте 30-49 лет и старше.
"Гонорея поражает слизистые оболочки половых путей, включая шейку матки, матку и фаллопиевы трубы у женщин, а также мочеиспускательный канал у женщин и мужчин. Эта бактерия также может вызвать воспаление слизистых оболочек рта, горла, глаз и прямой кишки", — рассказал Бас "Главному региональному".
Как отметил дерматовенеролог, человек может даже не подозревать о своём состоянии, но при незащищённом сексе "наградить" партнёра, у которого проявятся симптомы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.