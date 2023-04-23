VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём

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Американских пенсионеров накрыла эпидемия заболеваний, передающихся половым путём. По сообщению СМИ, врачи всё чаще фиксируют ЗППП у людей пожилого возраста.

Показатели заболеваемости выросли в три раза.

"Заболеваемость сифилисом, гонореей и хламидиозом среди американцев старше 55 лет выросла в три раза", — пишет ValuePenguin.

Больше всего пенсионеров с ЗППП фиксируют в округе Колумбия. Также в "топ" лидеров по заболеваемости попали:

Нью-Йорк,

Калифорния,

Аляска.

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