Многие привыкли пить обычный чёрный кофе или добавлять в него молоко или сливки. Однако не все знают, что можно экспериментировать и добавлять в этот бодрящий напиток что-то другое. Это не только улучшит его вкус, но и сделает его ещё более полезным, сообщает МОС СМИ.
Фото: corp.wtcmoscow.ru
Мёд. Мед можно добавлять не только в чай, но и в кофе вместо сахара. Это придаст напитку интересный вкус. Кроме того, мёд обладает множеством полезных свойств.
Соль. Хотя это может показаться странным, кофе можно посолить. Щепотка соли разнообразит вкус напитка и добавит новые оттенки. Избыточная горечь уйдёт, а приятные ароматы станут более выразительными.
Перец. Кофе прекрасно сочетается с этой популярной специей. Несколько щепоток молотого перца раскроют новые ароматы напитка. При этом кофе станет ещё более полезным.
Корица. Эта пряность положительно скажется не только на вкусе кофе, но и на здоровье любителя этого напитка.
Лимон. Лимон не навредит кофе. Более того, с этим ингредиентом бодрящий напиток избавится от определённых вредных соединений и получит дополнительную порцию витамина C.
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