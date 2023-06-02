Пять добавок в кофе, которые сделают его вкуснее

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие привыкли пить обычный чёрный кофе или добавлять в него молоко или сливки. Однако не все знают, что можно экспериментировать и добавлять в этот бодрящий напиток что-то другое. Это не только улучшит его вкус, но и сделает его ещё более полезным, сообщает МОС СМИ.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Мёд. Мед можно добавлять не только в чай, но и в кофе вместо сахара. Это придаст напитку интересный вкус. Кроме того, мёд обладает множеством полезных свойств.

Мед можно добавлять не только в чай, но и в кофе вместо сахара. Это придаст напитку интересный вкус. Кроме того, мёд обладает множеством полезных свойств. Соль. Хотя это может показаться странным, кофе можно посолить. Щепотка соли разнообразит вкус напитка и добавит новые оттенки. Избыточная горечь уйдёт, а приятные ароматы станут более выразительными.

Хотя это может показаться странным, кофе можно посолить. Щепотка соли разнообразит вкус напитка и добавит новые оттенки. Избыточная горечь уйдёт, а приятные ароматы станут более выразительными. Перец. Кофе прекрасно сочетается с этой популярной специей. Несколько щепоток молотого перца раскроют новые ароматы напитка. При этом кофе станет ещё более полезным.

Кофе прекрасно сочетается с этой популярной специей. Несколько щепоток молотого перца раскроют новые ароматы напитка. При этом кофе станет ещё более полезным. Корица. Эта пряность положительно скажется не только на вкусе кофе, но и на здоровье любителя этого напитка.

Эта пряность положительно скажется не только на вкусе кофе, но и на здоровье любителя этого напитка. Лимон. Лимон не навредит кофе. Более того, с этим ингредиентом бодрящий напиток избавится от определённых вредных соединений и получит дополнительную порцию витамина C.

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