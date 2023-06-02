The Sun: учёные раскрыли неожиданную пользу чая для мозга человека

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа международных учёных пришла к выводу, что употребление всего двух чашек чая в день способно сохранить мозг "молодым", а память с годами не будет ухудшаться.

Фото: REX/ Shutterstock

Эксперты указали, что таким эффектом обладают флаванолы. Они также содержаться в ягодах и яблоках, но выпить чашку чая проще, особенно в осенне-зимний период, пишет The Sun.

Более трёх с половиной тысяч человек старше 60 лет принимали участие в эксперименте на протяжении трёх лет. Одна часть добровольцев принимала плацебо, а вторая — 500 мг флавонолов в неделю. Всё это время людям давали задания на тренировку памяти, просили запоминать слова.

Итоговые показатели в группе, принимавшей флаванол, были в среднем на 10,5% выше, увеличившись до 16% у тех, кто начинал с самого низкого потребления в своем общем рационе.

Какой именно напиток будет пить человек, значения не имеет. Это может быть и чёрный, и белый чай, подытожили специалисты.

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