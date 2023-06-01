Врач рассказала о двух признаках, позволяющих отличить старческую деменцию от простых капризов

3:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учредитель и директор сети пансионатов для пожилых людей "Уют и гармония" Кира Форестер в беседе с Pravda.Ru рассказала, что такое деменция, с чем она связана и откуда она возникает, и как она связана с капризами пожилых людей.

Фото: pixabay.com

"Любая форма слабоумия — это деменция. К старости, как правило, по органике имеются сосудистые проблемы, поэтому сосудистая деменция к старости — это Альцгеймер. Деменция — это просто более широкое понятие. Альцгеймер — более конкретное", — сказала Форестер.

Эксперт рассказала, что деменция — это органические изменения мозга, возникающие вследствие того, что к старости прохождение сосудов нарушено. Как правило, эти состояния ускоряют лет на 10-15 алкоголь, диабет, эндокринные заболевания, высокий сахар, который бомбардирует сосуды. Алкоголь — это вообще сразу напрямую интоксикация мозга, ослабление связей между нейронами. Из-за этих факторов в среднем к 85 годам те или иные признаки деменции имеет 80% пожилых людей. Родственники понимают, что речь идёт о "деменции" тогда, когда уже появляются дезориентации по времени, пространству, по людям, когда уже человек явно неадекватен.

Но начинается это всё гораздо раньше, подчеркнула Форестер. Как правило, начинается всё с капризов, вредности и так далее, которые являются первым признаком деменции. Сосуды забиты, и кровоток в мозг не проходит в полном объеме. И идет органическое отмирание клеток мозга, по органике похожее на гангрену, захватывая всё больший и больший объём.

"Причем самая первая клеточка, которая летит, это самые деликатные зеркальные нейроны, как я говорю, это то, что нас делает людьми. Зеркальные нейроны отвечают за зеркальное отображение эмоций: то есть нам человека жалко, потому что мы его боль чувствуем, как свою. Здесь эту функцию выбивает, то есть уходит эмпатия. Матерям становится неинтересно, что с детьми происходит, и так далее. Это первый звоночек", — объяснила психолог.

Форестер добавила, что второй признак развивающейся деменции — это компенсирование отсутствия собственной энергии за счёт близких, за счёт всех, кто окружает пожилых людей. Причём больные осознанно нажимают на самые болезненные кнопочки близких. Если после общения с пожилым родственником вы чувствуете себя измученным, измочаленным, можно говорить о начинающейся деменции.

Эксперт объяснила, что дети в любом возрасте должны чувствовать любовь и заботу родителей, ощущать от них подпитку, чтобы легко идти по жизни. А дементные больные переворачивают этот здоровый энергообмен с ног на голову, мимикрируя под детей, притворяясь маленькими, несчастными и постоянно давя на чувство жалости.

Для дементных больных характерна симуляция болезней, при помощи которой они хотят привлечь к себе как можно больше внимания.

"Поэтому всегда родственникам рекомендую, во-первых, соглашайтесь, не спорьте, не доказывайте, вы ничего не докажете. мы с вами общаемся доводами, логическими доводами, а там общение эмоциональное. Поэтому когда родственники пытаются сказать, что, наверное, она будет себя так вести или вот так, я говорю: "Нет, вы не просчитаете, вы по себе судите, вот как бы я себя в этой ситуации бы чувствовала". А это так не работает. У вас же все клетки мозга целы, и у вас зеркальные нейроны работают, а у дементных больных — уже нет", — заключила врач.

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