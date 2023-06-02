Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru развеял миф о напитках, которые укрепляют уже здоровое сердце. По словам специалиста, этот процесс происходит при физической нагрузке.
"Если сердце больное, то для улучшения местного кровообращения тканей используется группа препаратов "кардиометаболики". Помогают настойки боярышника и ландыша", — отметил эксперт.
Вместе с этим он добавил, что медики рекомендуют употреблять препараты магния и калия. Однако собеседник издания призвал проявлять осторожность в случае с последним элементом, поскольку он способен и навредить организму.
"На работу больного сердца положительно влияют орехи и рыба. Омега-3 улучшает жировой обмен. Эти кислоты не действуют на орган напрямую, работают с плохим холестерином. Ещё полезны омега-6 и витамины группы Е", — заключил кардиолог.
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