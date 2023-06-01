Чтобы исключить проблемы с полостью рта, надо избегать ошибок при чистке зубов, которые совершают практически все люди. Стоматолог Сахил Патель рассказал нюансы.
Мочить щётку перед нанесением зубной пасты не стоит, ведь в самой пасте уже содержится необходимое количество влаги. Она начинает пениться и человек быстрее хочет её выплюнуть, следовательно, эффект от неё значительно снижается, и чистка зубов будет некачественной.
Щетина щётки не должна быть слишком жёсткой, а чистить полость рта необходимо без сильного нажима. Врач рекомендует любителям зубной нити перейти на межзубные щётки.
"Щетинки, которые очищают промежутки между зубами, могут попасть в уголки и труднодоступные места, до которых зубная щетка не может добраться, чтобы очистить наш налёт. Это делает их более эффективными, чем зубная нить, и они бывают разных форм и размеров", — приводит слова Пателя The Sun.
Что касается самой техники чистки, стоматолог рекомендует начинать её с задней поверхности зубов, так как она является самой труднодоступной и про неё часто забывают, начав с передней поверхности.
Лучше почистить зубы один раз в день, но качественно, чем два раза, но небрежно, заключил специалист.
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