Житель США заболел раком горла из-за беспорядочных половых связей в молодости

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американец Стив Бергман убеждён, что беспорядочные половые связи в молодости стали причиной развития у него рака горла.

Фото: Shutterstock

Бергман всегда был приверженцем здорового образа жизни. Однако в 55 лет он стал часто болеть. На фоне постоянных простуд мужчина начал жаловаться на вялость и боль в горле.

"Когда я ел, еда застревала в горле и вызывала сильный кашель. Я обратился к терапевту и описал свои симптомы. Боль сбоку шеи стала для него тревожным сигналом", — цитирует Стива издание Daily Mail.

Дальнейшее обследование выявило у Бергмана рак горла. Опухоль росла вокруг правой миндалины мужчины, блокируя дыхательные пути. После нескольких химиотерапий и удаления опухоли Стиву удалось победить рак.

Бергман убеждён, что причиной развития онкологии стал вирус папилломы человека, который преимущественно передаётся половым путем.

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