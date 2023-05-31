Хирург Андрей Шестаков назвал нонсенсом смену пола по медицинским показаниям

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Совсем скоро в России на законодательном уровне могут запретить делать операции по смене пола. Данный законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

Фото: feed.riafan.ru

Исключение коснётся только детей, которые имеют врождённые аномалии. Их список будет установлен правительством.

Авторы инициативы отмечают, что запрет на смену пола поможет остановить разрушающую активность ЛГБТ-организаций и недобросовестных врачей, направленную на подростков и молодежь России.

С 2016 по 2022 год за сменой паспорта гражданина РФ по основанию "изменение пола" в соответствующие инстанции обратились 2990 человек.

Однако, по словам врача-хирурга Андрея Шестакова, в России операции по смене пола — это, скорее, редкость, чем норма.

"Такие люди просто пытаются привлечь к себе внимание, а смена пола по медицинским показаниям — это нонсенс", — заявил он в беседе с Телеканалом "360".

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