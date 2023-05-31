Совсем скоро в России на законодательном уровне могут запретить делать операции по смене пола. Данный законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.
Исключение коснётся только детей, которые имеют врождённые аномалии. Их список будет установлен правительством.
Авторы инициативы отмечают, что запрет на смену пола поможет остановить разрушающую активность ЛГБТ-организаций и недобросовестных врачей, направленную на подростков и молодежь России.
С 2016 по 2022 год за сменой паспорта гражданина РФ по основанию "изменение пола" в соответствующие инстанции обратились 2990 человек.
Однако, по словам врача-хирурга Андрея Шестакова, в России операции по смене пола — это, скорее, редкость, чем норма.
"Такие люди просто пытаются привлечь к себе внимание, а смена пола по медицинским показаниям — это нонсенс", — заявил он в беседе с Телеканалом "360".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.