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Врач Строков: изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день

1:06
Здоровье

Если вы стремитесь поддерживать хорошую физическую форму, необходимо заниматься спортом. Однако исследователи обнаружили, что питание также играет значительную роль. Оно может быть сравнимо с эффектом дополнительных 4000 шагов в день. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Врач Строков: изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день
Фото: dobrakondice.cz

Люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, достигают таких же положительных результатов, как если бы они делали ежедневно дополнительные 4000 шагов, отметил он.

"Это исследование предоставляет одни из самых убедительных и точных данных на сегодняшний день, которые показывают связь между тем, что лучшее питание может привести к улучшению физической формы", — говорит врач-нутрициолог эксперт специально для "МедикФорум".

Строков напомнил, что традиционная средиземноморская диета включает большое количество свежих овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки и орехи, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла.

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Средиземноморская ДИЕТА: в чем состоит и как соблюдать
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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