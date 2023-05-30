Врач Строков: изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы стремитесь поддерживать хорошую физическую форму, необходимо заниматься спортом. Однако исследователи обнаружили, что питание также играет значительную роль. Оно может быть сравнимо с эффектом дополнительных 4000 шагов в день. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

Фото: dobrakondice.cz

Люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, достигают таких же положительных результатов, как если бы они делали ежедневно дополнительные 4000 шагов, отметил он.

"Это исследование предоставляет одни из самых убедительных и точных данных на сегодняшний день, которые показывают связь между тем, что лучшее питание может привести к улучшению физической формы", — говорит врач-нутрициолог эксперт специально для "МедикФорум".

Строков напомнил, что традиционная средиземноморская диета включает большое количество свежих овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки и орехи, мало мяса, много рыбы и высококачественные масла.

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Средиземноморская ДИЕТА: в чем состоит и как соблюдать