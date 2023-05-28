Нутрициолог Строков перечислил гражданам РФ восемь микроэлементов, которых не хватает каждому человеку

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многим людям не хватает определённых микроэлементов. О них рассказал нутрициолог Игорь Строков.

Фото: pixabay.com

"Это витамин D, фолиевая кислота, кальций, магний, селен, железо, йод и омега-3", — утверждает врач в беседе с "МедикФорумом".

Данные вещества оказывают влияние на иммунный статус и восприимчивость к инфекциям. Эти элементы сложно получить из стандартной западной диеты из-за плохого качества продуктов питания и других факторов. Важно принимать качественные поливитамины для покрытия основных потребностей.

Нутрициолог также рекомендует употреблять "широкий спектр красочных фруктов и овощей, жирную рыбу, молочные продукты, нежирное мясо, фасоль, бобовые, орехи, продукты из сои и красное мясо".

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