Многим людям не хватает определённых микроэлементов. О них рассказал нутрициолог Игорь Строков.
"Это витамин D, фолиевая кислота, кальций, магний, селен, железо, йод и омега-3", — утверждает врач в беседе с "МедикФорумом".
Данные вещества оказывают влияние на иммунный статус и восприимчивость к инфекциям. Эти элементы сложно получить из стандартной западной диеты из-за плохого качества продуктов питания и других факторов. Важно принимать качественные поливитамины для покрытия основных потребностей.
Нутрициолог также рекомендует употреблять "широкий спектр красочных фруктов и овощей, жирную рыбу, молочные продукты, нежирное мясо, фасоль, бобовые, орехи, продукты из сои и красное мясо".
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