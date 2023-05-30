Гастроэнтеролог Вялов назвал полезную закуску за копейки, очищающую кишечник

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментированные овощи являются очень полезной и недорогой закуской, очищающей кишечник, рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Фото: https://golovnie-boli.com/

По его словам, в ходе ферментирования углеводы превращаются в спирты и органические кислоты.

"Полезно ли это для здоровья? Да", — отметил специалист в Telegram-канале.

Он добавил, что в ферментированных овощах содержится клетчатка, которая необходима для нормального функционирования кишечника.

При этом доктор порекомендовал россиянам не пытаться вылечить какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта с помощью ферментированных продуктов. Врач подчеркнул: если проблемы уже имеются, следует обратиться в больницу, провериться, а затем пройти курс лечения.

Ранее Вялов призвал ежедневно выпивать не менее 1,5 литра воды для стабильной работы пищеварительной системы.

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