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Гастроэнтеролог Вялов назвал полезную закуску за копейки, очищающую кишечник

0:58
Здоровье

Ферментированные овощи являются очень полезной и недорогой закуской, очищающей кишечник, рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Гастроэнтеролог Вялов назвал полезную закуску за копейки, очищающую кишечник
Фото: https://golovnie-boli.com/

По его словам, в ходе ферментирования углеводы превращаются в спирты и органические кислоты.

"Полезно ли это для здоровья? Да", — отметил специалист в Telegram-канале.

Он добавил, что в ферментированных овощах содержится клетчатка, которая необходима для нормального функционирования кишечника.

При этом доктор порекомендовал россиянам не пытаться вылечить какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта с помощью ферментированных продуктов. Врач подчеркнул: если проблемы уже имеются, следует обратиться в больницу, провериться, а затем пройти курс лечения.

Ранее Вялов призвал ежедневно выпивать не менее 1,5 литра воды для стабильной работы пищеварительной системы.

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Гастроэнтеролог против мифов о работе кишечника // Наука против
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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