Ферментированные овощи являются очень полезной и недорогой закуской, очищающей кишечник, рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По его словам, в ходе ферментирования углеводы превращаются в спирты и органические кислоты.
"Полезно ли это для здоровья? Да", — отметил специалист в Telegram-канале.
Он добавил, что в ферментированных овощах содержится клетчатка, которая необходима для нормального функционирования кишечника.
При этом доктор порекомендовал россиянам не пытаться вылечить какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта с помощью ферментированных продуктов. Врач подчеркнул: если проблемы уже имеются, следует обратиться в больницу, провериться, а затем пройти курс лечения.
Ранее Вялов призвал ежедневно выпивать не менее 1,5 литра воды для стабильной работы пищеварительной системы.
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