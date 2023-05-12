Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал россиянам об ошибке, из-за которой нарушается нормальное функционирование кишечника.
По его словам, многие пациенты считают, что только жирные или жареные продукты негативно сказываются на здоровье этого важного органа. Однако доктор опроверг данную информацию. Как пояснил специалист, абсолютно вся еда переваривается в верхних отделах пищеварительной системы.
Одна из самых главных ошибок россиян — отказ от воды, указал Вялов. Он добавил, что именно из-за этого пациенты часто сталкиваются с дискомфортом при походе в туалет.
"Кишечнику важна вода, минимум 1,5 литра в сутки", — подчеркнул гастроэнтеролог в Telegram-канале.
Кроме того, эксперт порекомендовал употреблять больше овощей и фруктов для стабильной работы кишечника и профилактики дисбактериоза.
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