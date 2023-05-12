Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал ошибку, из-за которой кишечник перестаёт работать

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал россиянам об ошибке, из-за которой нарушается нормальное функционирование кишечника.

Фото: https://media.apunterd.com/

По его словам, многие пациенты считают, что только жирные или жареные продукты негативно сказываются на здоровье этого важного органа. Однако доктор опроверг данную информацию. Как пояснил специалист, абсолютно вся еда переваривается в верхних отделах пищеварительной системы.

Одна из самых главных ошибок россиян — отказ от воды, указал Вялов. Он добавил, что именно из-за этого пациенты часто сталкиваются с дискомфортом при походе в туалет.

"Кишечнику важна вода, минимум 1,5 литра в сутки", — подчеркнул гастроэнтеролог в Telegram-канале.

Кроме того, эксперт порекомендовал употреблять больше овощей и фруктов для стабильной работы кишечника и профилактики дисбактериоза.

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