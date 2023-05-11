Гастроэнтеролог Дианова предупредила об опасности сосисок для пожилых людей

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала пожилых людей отказаться от употребления сосисок во избежание проблем с поджелудочной железой и печенью.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, в сосисках обычно содержится много соли и пищевых добавок, поэтому пенсионерам не следует включать этот продукт в свой рацион.

"Количество химии, которое в них кладут, не очень хорошо влияет на поджелудочную железу и печень пожилых людей", — рассказала доктор.

Она также добавила, что некоторым пациентам довольно трудно навсегда распрощаться с сосисками. В этом случае следует покупать в магазинах качественный продукт, состоящий из натуральных ингредиентов, уточнила Дианова.

По словам врача, молочные сосиски без вредных химикатов можно употреблять один-два раза в неделю, но небольшими порциями в качестве дополнения к основным блюдам.

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